Депутат Госдумы предложил увеличить размер прожиточного минимума

Размер прожиточного минимум необходимо увеличить до 25 тысяч рублей. Такое предложение выдвинул в интервью Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По его словам, это было бы оптимальной суммой выплат, которая не окажет негативного воздействия на цены и темпы инфляции, как это случилось бы при увеличении суммы до 50-100 тысяч рублей. «Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — пояснил депутат.

Политик отметил, что сейчас в России прожиточный минимум сильно занижен, особенно по сравнению с европейскими странами.

Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42 процентам от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.

Ранее депутаты внесли законопроект о повышении МРОТ с 2022 года до 20 тысяч рублей. Рассмотреть его должен уже новый состав Госдумы, который сформируют после выборов 19 сентября.