Россия
 
Последние новости
В школе Нижнего Новгорода остановят занятия из-за массового отравления учеников
На ВЭФ-2021 обсудили клиентоцентричность государства
Twitter пригрозили еще одним многомиллионным штрафом
Лидер «Мужского государства» выдумал свое задержание
Apple похоронит популярную версию iPhone
Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром и обвинил артистку в алкоголизме
На Android-смартфонах сломался будильник
Киев раскрыл причину взрыва американо-украинской ракеты Alpha
Покупатель РД-180 в США заявил о конце отношений с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Депутат Госдумы предложил увеличить размер прожиточного минимума

В Госдуме предложили увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Размер прожиточного минимум необходимо увеличить до 25 тысяч рублей. Такое предложение выдвинул в интервью Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По его словам, это было бы оптимальной суммой выплат, которая не окажет негативного воздействия на цены и темпы инфляции, как это случилось бы при увеличении суммы до 50-100 тысяч рублей. «Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — пояснил депутат.

Политик отметил, что сейчас в России прожиточный минимум сильно занижен, особенно по сравнению с европейскими странами.

Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42 процентам от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.

Ранее депутаты внесли законопроект о повышении МРОТ с 2022 года до 20 тысяч рублей. Рассмотреть его должен уже новый состав Госдумы, который сформируют после выборов 19 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме оценили предложение отменить МРОТ фразой «зачем нам этим заниматься?»
В Госдуме призвали окончательно отказаться от МРОТ
В Госдуме предложили платить семьям с детьми в десять раз больше