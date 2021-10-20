Названы главные причины для увольнений в России

Главными причинами для увольнения сотрудников в России стали аморальный поступок и плохие отношения с коллективом. Такой вывод следует из совместного опроса сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования», на который ссылается РБК.

В исследовании приняли участие более тысячи представителей российских компаний. Поступок назвали в качестве достаточной причины 45 процентов, а конфликты с коллегами — 36 процентов. Еще 32 процента считают, что поводом для увольнения должны становиться частые опоздания, а также тот факт, что сотрудник постоянно болеет или отпрашивается с работы.

Чуть менее трети, 29 процентов, готовы уволить сотрудника, который постоянно отвлекается, еще 27 процентов пойдут на такой шаг, если подчиненный регулярно недоступен в рабочее время. Также для шести процентов достаточным поводом расторгнуть трудовые отношения станет отказ брать сверхурочную работу.