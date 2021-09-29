Названы главные пострадавшие от выгорания на работе

По данным McKinsey и LeanIn.org, женщины сталкивались с выгоранием чаще в 2021 году

McKinsey и LeanIn.org назвали главных пострадавших от выгорания на рабочем месте. Согласно их ежегодному отчету «Женщины на рабочем месте», гендерный разрыв в проблеме увеличился, сообщает Fast Company.

Аналитики обработали данные 423 организаций, в которых работают 12 миллионов сотрудников. Суммарно было опрошено более 65 тысяч человек. Эксперты выяснили, что в 2021 году 42 процента работающих женщин и 35 процентов мужчин стакивались с выгоранием. В 2020 году выгорали всего 32 процента женщин и 28 процентов мужчин. При этом каждая третья женщина задумывалась над тем, чтобы уйти с работы или сменить ее за последний год, по сравнению с каждой четвертой в начале пандемии коронавируса.

Материалы по теме Женская доля Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию? Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

На каждые 100 мужчин, которые получили повышение до менеджера, приходится всего 86 женщин. Тем не менее, ситуация улучшилась по сравнению с допандемийными данными за 2019 год, когда на 100 получивших повышение мужчин приходилось только 72 женщины.

Женщины-руководители на 24 процента больше, чем их коллеги-мужчины, следят за уровнем рабочей нагрузки своих сотрудников. При этом женщины на 60 процентов чаще готовы оказать эмоциональную поддержку подчиненным. Также примерно одна из пяти руководительниц тратит большое количество времени на работу, которая не является основной, в то время как среди мужчин так поступает один из десяти руководителей.

В России перенапряжение, проблемы со здоровьем и выгорание назвали причиной для увольнения 39 процентов граждан. Самой частой причиной для смены работы у россиян оказался отказ руководства поднять им зарплату — на подобный шаг готовы пойти 48 процентов опрошенных работников. Еще 36 процентов сочли поводом для смены работы отсутствие перспектив повышения.