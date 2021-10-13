Компании захотели доверить увольнения россиян искусственному интеллекту

Каждый десятый предприниматель (13,1 процента) хотел бы доверить увольнение сотрудников искусственному интеллекту (ИИ). Об этом говорится в исследовании «Платформы больших данных», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Полностью довериться выводам ИИ готовы только 22 процента опрошенных предпринимателей. Около 36,8 процента считают, что работа ИИ требует контроля и проверки результатов. При этом каждый пятый (22,1 процента) готов заменить личного ассистента на умную программу.

В первую очередь главы компаний доверили бы ИИ общение с клиентами и работы с отзывами (26,1 процента). Еще 23 процента переложили бы на ИИ управление ассортиментом и задачи персонального ассистента. Управление продажами согласились бы отдать искусственному интеллекту 17,4 процента респондентов.

Что касается увольнения, предприниматели уверены, что решение, основанное на анализе больших данных о работе конкретного сотрудника, будет самым объективным для бизнеса.

Россияне не считают, что в ближайшем будущем роботы смогут занять их рабочие места, и относятся к умным машинам негативно. Около 51 процента респондентов не верят в роботизацию и не считают ее положительной тенденцией, говорится в опросе ВЦИОМ. Больше всех в умные машины верят представители молодого поколения — 48 процентов.