Перечислены главные технологии будущего

Искусственный интеллект и роботы станут главными прорывными технологиями будущего. Об этом говорится в первой части спецпроекта «Ленты.ру» к 180-летию Сбера.

В ней рассказывается о технологиях, которые лежат в основе четвертой промышленной революции, и об изменениях в обществе, к которым они приведут. Так, искусственный интеллект поможет в контроле за информацией и сможет оградить человека от неинтересного контента.

Роботизация на производстве позволит наладить более гибкую работу фабрик, не снизив качество продукции. Ожидается, что на рынке труда появятся сотни тысяч вакансий для специалистов. При этом возникнут новые профессии — вроде архитектора информационных сред, дизайнера виртуальных миров, проектировщика нейроинтерфейсов, сетевого юриста и цифрового лингвиста.

Спецпроект «Ленты.ру» приурочен к 180-летию Сбера. В нем подробно рассказывается о масштабных технологических и социальных преобразованиях, которые переживает человечество в связи с началом четвертой промышленной революции. Эти перемены касаются генетики, биоинженерии, медицины, экономики, образования и других ключевых сфер. Спикерами проекта стали ведущие специалисты Сбера.