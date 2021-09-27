Описан мозг для искусственного интеллекта

Ученые описали возможность копирования человеческого мозга на физический накопитель. Об этом сообщает издание Engadget.

Проект создания искусственного мозга раскрыли ученые Гарвардского университета и инженеры Samsung. В статье в журнале Nature говорится, что новый метод позволяет имитировать человеческий мозг и переносить его в полупроводниковые чипы. В будущем данная разработка позволит создать мозг для искусственного интеллекта.

Суть научной работы заключается в том, что карту нейронных связей человеческого мозга можно скопировать с помощью массива наноэлектродов. Затем она переносится в трехмерную сеть твердотельной памяти высокой плотности. Подобный чип может воспроизводить уникальные вычислительные характеристики мозга, включая адаптацию к окружающей среде, легкость обучения, низкое энергопотребление, автономность и познание.

Описанная учеными матрица наноэлектродов может входить в большое количество нейронов и записывать их электрические сигналы с высокой чувствительностью. Запись этих внутриклеточных связей сообщает, где соединяются нейроны и насколько сильны эти сигналы. Подобную карту можно интегрировать в микросхемы NAND или RPAM.

В настоящий момент создание и производство искусственного мозга ограничивается техническим прогрессом. Уточняется, что в человеческом мозге более 100 миллиардов нейронов и в тысячу раз больше синаптических связей между ними. Таким образом, данному нейроморфному чипу потребуется около 100 триллионов единиц памяти.

Ранее американские ученые обнаружили, что за принятие решений, экспрессивную речь и произвольные движения отвечают рекуррентные нейронные сети в головном мозге. Искусственные аналоги используются для решения таких проблем, как языковой перевод и распознавание объектов.