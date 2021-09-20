Глава Apple рассказал о будущем искусственного интеллекта

Руководитель Apple Тим Кук заявил, что искусственный интеллект уже находится повсюду. Об этом предприниматель рассказал в интервью Time.

На вопрос о будущем искусственного интеллекта Тим Кук ответил, что он в восторге от технического прогресса. «Сегодня ИИ присутствует в ряде продуктов, о которых вы даже не задумываетесь», — подчеркнул глава Apple. Предприниматель заметил, что искусственный интеллект позволяет смартфону узнавать лицо пользователя, голосовому помощнику Siri — отвечать на запросы.

«Я вижу, что мы находимся на очень ранних стадиях того, что он может сделать для людей и как он может облегчить жизнь людей», — отметил Кук. По словам топ-менеджера Apple, польза от новых технологий напрямую зависит от того, как хорошо они продуманы.

Важнейшей особенностью будущего с развитым ИИ Кук назвал высвобождение большого количества времени, которое сейчас приходится тратить на рутину. Также предприниматель заметил, что новые технологии должны улучшать реальную жизнь, а не заменять ее: «Так, чтобы это не отвлекало от физического мира и ваших физических отношений».

В декабре 2017 года Тим Кук заявил, что не переживает по поводу искусственного интеллекта, скорее его беспокоят люди с мышлением машин. «Я переживаю о людях, думающих как машины. Мы должны работать над тем, чтобы внедрять технологии с человечностью и другими ценностями», — заявил Кук в интервью Bloomberg.