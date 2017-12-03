Глава Apple забеспокоился из-за людей с мышлением машин

Глава Apple Тим Кук не переживает по поводу искусственного интеллекта, скорее его беспокоят люди с мышлением машин. Об этом Кук сказал на Всемирной конференции по интернету в Китае, сообщает Bloomberg.

«Многое сказано о потенциальных недостатках искусственного интеллекта, но я не беспокоюсь о машинах, думающих как люди. Я переживаю о людях, думающих как машины. Мы должны работать над тем, чтобы внедрять технологии с человечностью и другими ценностями», — сказал руководитель корпорации.

По словам Кука, технологии будущего должны быть открытыми, креативными и гарантировать защиту пользователей.

Bloomberg отмечает, что Apple критикуют за сотрудничество с властями Китая, которые цензурируют интернет. КНР, добавляет агентство, — второй по объему рынок для компании Кука за пределами Северной Америки.

