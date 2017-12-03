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Роскомнадзор объяснил китайцам пользу интернета

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Развитие электронных сервисов способствует росту экономики, сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров на Всемирной конференции по управлению интернетом в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

По оценкам, которые привел чиновник, в Китае и в России от 25-30 процентов роста ВВП к 2025 году обеспечат интернет-технологии.

Как сказал Жаров, идет «активная фаза цифровизации мировой экономики»: «Это предсказуемая тенденция, основанная на развитии сети интернет. Электронные сервисы ускоряют прогресс и создают условия для экономического роста в самых разных отраслях экономики, меняют подходы к управлению».

В ноябре Жаров говорил, что переход российской экономики на цифровую основу к 2025 году принесет ВВП страны 4-9 триллионов рублей (19-34 процента от общего объема валового продукта).

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