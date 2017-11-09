Роскомнадзор раскрыл способ поднять экономику России

Переход российской экономики на цифровую основу поможет нарастить ВВП страны на 4-9 триллионов рублей к 2025 году. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает Rambler News Service.

«Если говорить о Российской Федерации, то, по оценкам McKinsey, потенциальный экономический эффект от цифровизации увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1-8,9 триллиона рублей», — сказал Жаров. Это составит от 19 до 34 процента ВВП, добавил он.

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В Китае к 2025 году почти четверть роста ВВП будет связана с интернет-технологиями и цифровыми услугами, подсчитали в McKensie. В США ожидаемый прирост стоимости создаваемых цифровыми технологиями к этому времени составит от 1,6 до 2,2 триллиона долларов. «Большие пользовательские данные являются своего рода топливом экономических процессов нового цифрового уклада», — подчеркнул глава Роскомнадзора.

В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия при цифровой трансформации не будет обосабливаться от мирового рынка. «Наша задача, на самом деле, — соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен», — подчеркнул он.