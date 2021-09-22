Обнаружен центр принятия решений в мозге

Ученые Университета Вайоминга (США) обнаружили, что за принятие решений, экспрессивную речь и произвольные движения отвечают рекуррентные нейронные сети в головном мозге. Искусственные аналоги используются для решения таких проблем, как языковой перевод и распознавание объектов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Рекуррентные нейронные сети (RNN) представляют собой ориентированный граф, где ребра между узлами имеют направление. В мозге млекопитающих RNN является центром, который получает входные сигналы от областей мозга, отвечающих за эмоции, а выходные данные отправляют в моторную кору, отвечающую за движение. Тем самым нейронная сеть отвечает за поведенческие стратегии, и искусственный интеллект на ее основе может быть использован для решения реальных задач, например, языкового перевода, обработка естественного языка, распознавания речи и субтитров.

Исследователи проанализировали мозг различных линий генетически модифицированных мышей, промаркировав особые типы нейронов флуоресцентными белками, а также регулируя активность отдельных нервных клеток. Оказалось, что структуры, аналогичные искусственным рекуррентным нейронным сетям, находятся в лобной доле головного мозга, менее сложны, чем предполагали исследователи, и являются, в основном, однонаправленными.

Результаты помогут исследователям применить компьютерное моделирование, чтобы предсказать, как мозг кодирует кратковременную память, и понять, как использовать этот механизм.