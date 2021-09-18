В Японии создали «третью руку» для человека

Группа японских исследователей создала роботизированную руку AugLimb. Разработка ученых Токийского университета и Национального института передовой промышленной науки и технологий может стать «третьей рукой», которая облегчит ручной труд. Об этом сообщает портал Tech Xplore.

Разработка предназначена для расширения возможностей человеческого тела, отметил Хаоран Се, один из создателей AugLimb. Искусственная конечность может захватывать предметы на расстоянии до 250 миллиметров.

По словам Се, AugLimb отличается компактностью. Так, устройство может складываться, что позволит без ограничений выполнять обычные движения руками. Также роботизированная рука обладает малым весом, благодаря чему ее смогут использовать дети, а также пожилые люди.

При этом в разложенном состоянии роботизированная рука в два с половиной раза длиннее предплечья среднестатистического человека. Конструкция манипулятора имеет семь степеней свободы, что позволяет использовать AugLimb в различных сферах деятельности. Детали манипулятора изготовлены на обычном 3D-принтере, подчеркнул Се.

AugLimb может облегчить выполнение работы, требующей частых манипуляций. Создатели искусственной руки считают, что их устройство может быть полезным в медицине, на производстве и в быту.

Сейчас прототип роботизированной руки проходит испытания. Управление AugLimb происходит вручную, но разработчики изучают альтернативные способы контроля. Так, для управления роботизированной рукой планируют применить методы электроэнцефалографии, которые позволят манипулятору считывать определенные сигналы мозга, резюмировал Се.

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