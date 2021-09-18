Наука и техника
 
Последние новости
В Кремле объяснили несовпадение даты на часах Путина с днем голосования
Один из самых дорогих игроков мира отказался отдать футболку ребенку
В ХМАО в болото упал гидросамолет
В Москве прошел розыгрыш квартир среди участников онлайн-голосования 
Сбежавшего из российской колонии заключенного задержали
Названы влияющие на вкус томатного сока в самолете факторы
Учитель предупредил сдающих ЕГЭ по обществознанию о ловушке
В Гвинее не захотели отпускать свергнутого президента из страны
Ксения Шойгу раскрыла имя новорожденной дочери
Новости партнеров
Прослушать новость

В Японии создали «третью руку» для человека

Японские ученые создали роботизированную конечность для человека
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ding et al.

Группа японских исследователей создала роботизированную руку AugLimb. Разработка ученых Токийского университета и Национального института передовой промышленной науки и технологий может стать «третьей рукой», которая облегчит ручной труд. Об этом сообщает портал Tech Xplore.

Разработка предназначена для расширения возможностей человеческого тела, отметил Хаоран Се, один из создателей AugLimb. Искусственная конечность может захватывать предметы на расстоянии до 250 миллиметров.

Как Россия стала страной рейвов, гламура и певицы МакSим
Читать

По словам Се, AugLimb отличается компактностью. Так, устройство может складываться, что позволит без ограничений выполнять обычные движения руками. Также роботизированная рука обладает малым весом, благодаря чему ее смогут использовать дети, а также пожилые люди.

При этом в разложенном состоянии роботизированная рука в два с половиной раза длиннее предплечья среднестатистического человека. Конструкция манипулятора имеет семь степеней свободы, что позволяет использовать AugLimb в различных сферах деятельности. Детали манипулятора изготовлены на обычном 3D-принтере, подчеркнул Се.

AugLimb может облегчить выполнение работы, требующей частых манипуляций. Создатели искусственной руки считают, что их устройство может быть полезным в медицине, на производстве и в быту.

Сейчас прототип роботизированной руки проходит испытания. Управление AugLimb происходит вручную, но разработчики изучают альтернативные способы контроля. Так, для управления роботизированной рукой планируют применить методы электроэнцефалографии, которые позволят манипулятору считывать определенные сигналы мозга, резюмировал Се.

Ранее китайская компания Xpeng Motors представила роботизированную лошадь. Устройство получило четыре ноги и морду, в которую встроены камеры и лидары. Роботизированная лошадь, которая позиционируется как игрушка, может перевозить человека и общаться со своим владельцем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые создали меняющую цвет искусственную кожу
Ученые разработали роботов-червей
Робособаку Xiaomi показали на видео
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
10:2716 сентября

В Африке оценили победителя боя между Су-35 и Rafale

10:0116 сентября

PlayStation 5 получила новую функцию

09:2616 сентября

Побит рекорд по числу людей в космосе

Наука и техника00:0129 июля
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года

«У нас героем становится любой»

Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
09:1016 сентября

Раскрыты отличия процессоров iPhone 13 и 13 Pro

08:5316 сентября

На базе «Арматы» создадут тяжелую скорострельную САУ

08:3716 сентября

Корабль Crew Dragon с гражданским экипажем достиг орбиты высотой 585 километров

Наука и техника00:0523 июля

Нечем дышать.

Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
06:3116 сентября

Украинские зенитные комплексы «Бук» модернизируют

05:4416 сентября

SpaceX впервые отправила на орбиту полностью гражданский экипаж

04:3016 сентября

LG представила 8К-телевизор за 123 миллиона рублей

Россия
Полицейские сорвали голыми руками коноплю в Подмосковье и попали на видео
Очень странные дела.
Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
К прямой трансляции по наблюдению за выборами подключились 7,5 тысячи человек
В России начались трехдневные выборы.
Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне?
В Кремле объяснили несовпадение даты на часах Путина с днем голосования
Россиянам рассказали о нюансах составления завещания
«Они чувствуют себя обиженными»
Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
Все материалы
Мир
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Мир нашел способ спасти Афганистан
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Brexit поставил под угрозу сотрудничество США и Великобритании
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
В Сбере обсудили внедрение гибких адаптивных практик и Agile-трансформацию
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Нурмагомедов назвал лучший способ «разгрузиться»
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Макгрегор анонсировал проект на Netflix
Все материалы
Культура
Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
Моргенштерн поделился подробностями об отношениях с супругой
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Умерла звезда мюзиклов золотого века Голливуда Джейн Пауэлл
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Егор Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов вспомнил о расплакавшейся из-за Павла Воли Памеле Андерсон
Доктор Мясников призвал россиян потеть хотя бы один раз в день
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Мужчина узнал правду о невесте за неделю до свадьбы и захотел отменить праздник
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
Стало известно о назначенном Дмитрию Киселеву лечении
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Porsche строит завод по выпуску синтетического топлива
Представлен народный кросс-хэтчбек Citroen C3
Модель предназначена в первую очередь для рынков развивающихся стран
Tesla возглавила рейтинг удовлетворённости покупателей вне зачёта
29 лучших вседорожников России: посмотрите их все
Народное, экспертное и блогерское жюри выбрали лучшие модели
Mercedes–AMG может выпустить электрический кабриолет
Видео: cамый желанный Porsche 911 в мире
Как маркетологи Porsche очаровали меня наклейкой на двери
В линейке Renault Logan появится битопливная версия
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Казани за лето благоустроили микрорайон
Все материалы