Робособаку Xiaomi показали на видео

Xiaomi опубликовала первое видео со своей робособакой CyberDog. Ролик доступен на YouTube-канале компании.

На видео показан завершающий этап сборки одного из образцов CyberDog — судя по нему, модель собирается на заводах Xiaomi с помощью роботов. Затем представлены некоторые возможности устройства — передвижение машины на четырех лапах, взаимодействие с окружающими предметами с помощью сенсоров и камер, подсветка робопса.

В заключение в замедленном режиме продемонстрирован прыжок с переворотом назад. Однако по видео нельзя понять, завершила ли его CyberDog и успешно ли приземлилась на роботизированные лапы.

Вероятнее всего, ролик частично или полностью сгенерирован на компьютере. Подпись в углу видео извещает о том, что некоторые функции робопса представлены в рекламных целях.

Роботизированный пес Xiaomi был анонсирован 10 августа. Устройство получило четыре лапы, набор камер и сенсоров, GPS-модуль. Робот базируется на платформе Nvidia Jetson Xavier AI. Стоимость новинки составляет 9999 юаней, или около 114 тысяч рублей.