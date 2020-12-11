Корейский автоконцерн Hyundai собрался купить производителя роботов Boston Dynamics, который ранее принадлежал японскому SoftBank. The Korea Economic Daily со ссылкой на источники пишет, что стороны уже договорились о сделке, но официального сообщения об этом еще не было. Сумма сделки, указывает издание, составит 921 миллион долларов.

Ранее стало известно, что Hyundai планирует выпустить серию летающих машин к 2028 году. Сейчас компания разрабатывает модели, которые будут перевозить пять-шесть человек в пределах мегаполиса, а также более крупные автомобили для полетов между городами. Hyundai уже производит практичных промышленных роботов, предназначенных для заводского использования.

Летом 2020-го Boston Dynamics выпустила в продажу робособаку Spot за 74,5 тысячи долларов. Spot предлагают использовать в том числе для автоматического сбора данных, перевозки грузов и других задач.