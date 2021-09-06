Наука и техника
 
Последние новости
Ален Делон высказался о смерти Бельмондо
В Польше поддержали введение режима ЧП на границе с Белоруссией
Пеле перенес операцию по удалению опухоли
Сбежавшего трехлетнего мальчика нашли недалеко от дома пьющим воду из ручья
Зеленский поблагодарил американских конгрессменов за санкции против России
Стало известно о проблемах российских фигуристов c получением визы США
В Москве найдено тело мужчины с кирпичом во рту
Американцы начали следить за мигрантами при помощи искусственного интеллекта
В российских школах запретили макароны, блины и колбасу
Привычка спать голым оказалась опасной
Новости партнеров
Прослушать новость

Ученые разработали роботов-червей

Ученые разработали роботов-червей, которые смогут проникать в труднодоступные места
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: University of Glasgow

Ученые из Шотландии создали роботов, основанных на механике движения ленточных червей. Разработка инженеров из Университета Глазго сможет применяться в протезировании, спасательных операциях и промышленности, сообщает газета Evening Standart.

Авторы разработки отмечают, что роботизированные черви могут растягиваться, увеличивая длину корпуса в девять раз. Также роботы-черви способны двигаться, основываясь на собственной форме проприоцепции — ощущения относительного положения тела и движений у живых организмов. Это чувство, к примеру, позволяет дождевым червям ориентироваться в пространстве.

Характеристики роботов-червей позволят им проникать в труднодоступные места, куда «традиционные» роботы не смогут попасть. Создатели робота-червя предполагают, что их разработка ляжет в основу нового поколения роботов, которые смогут автономно исследовать труднодоступные области. К примеру, они смогут применяться для поиска полезных ископаемых и в спасательных операциях — для поиска выживших в завалах.

Сотрудник Инженерной школы имени Джеймса Уатта Университета Глазго, профессор Равиндер Дахия (Ravinder Dahiya) отметил, что наработки по гибким роботам могут лечь в основу реалистичных протезов. Помимо этого, подобных роботов можно приспособить для переноса тяжелых вещей неправильной формы.

Роботы-черви получили встроенные датчики деформации, которые покрыты «кожей» из эластичного материала EcoFlex и графитовой пастой, разработанной в Университете Глазго. В двух концах робота расположены миниатюрные постоянные магниты, которые позволяют роботу двигаться по металлическим поверхностям.

Датчики помогают роботу «чувствовать» движения, основываясь на электрическом сопротивлении графитовой пасты. Этот показатель меняется, когда на теле возникает изгиб — датчик фиксирует достижение заранее установленного значения, после чего тело распрямляется. Этот цикл позволяет роботу двигаться подобно дождевому червю.

Ранее ученые из Италии установили, что взгляд человекоподобного робота может повлиять на процесс принятия решения людьми. Поведение участников эксперимента оценивали во время игры с антропоморфным роботом. Исследователи установили, что процесс принятия решений замедлялся в моменты, когда робот смотрел в глаза участникам эксперимента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Китае научили летать двуногого робота
ВМФ России защитится «Вариолами»
Шойгу рассказал о промышленном производстве боевых роботов
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
20:54 3 сентября

В США захотели удешевить F-35

20:12 3 сентября

Tesla выпустит автомобиль без руля

19:50 3 сентября

Samsung раскрыла новый смартфон в России

Наука и техника00:0512 июля

В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.

Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
19:21 3 сентября

В США назвали лучшие российские вертолеты

18:52 3 сентября

Выявлена опасность извержения супервулкана

18:25 3 сентября

В Windows исчезла панель задач

Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
17:50 3 сентября

Выход новой версии Cyberpunk 2077 сорвут

17:29 3 сентября

Потепление в Арктике оказалось причиной суровых зим в Северном полушарии

17:10 3 сентября

Сбивший китайскую ракету из ПЗРК российский зенитчик объяснил свой успех

Россия
Школьницу из Москвы запугали посланиями из фильмов ужасов
В Москве запустили такси для мусора
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Оценено предложение Шойгу построить новые промышленные центры в Сибири
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
На форуме «Россия — страна возможностей» в Крыму создадут 10 арт-объектов
Все материалы
Мир
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
На Украине резко упали запасы газа
Регионам купят тысячи школьных автобусов и скорых по инициативе «Единой России»
Иван Ургант показал символ успеха по версии А-Клуба
Зарубежные страны закупились российскими сладостями
Все материалы
Силовые структуры
Главного вора в законе Чечни заподозрили в растрате миллионов долларов из общака
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Появилось видео задержания ФСБ готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовящих теракты в Ингушетии исламистов
В российской колонии убили двоих заключенных.
Тюремные группировки устроили там массовую драку из-за погибшего авторитета
Полицейские задержали пытавшегося поджечь вход в здание суда россиянина
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Дочь телеведущего Норкина высказалась о его свадьбе
Стендап-комик умер на 43-м году жизни от редкой формы рака
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Девушка Хованского заявила о пропаже 600 тысяч рублей после обысков
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Россияне назвали главную угрозу для детей в соцсетях
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Переехавшая за границу россиянка поделилась самым большим разочарованием
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Клиент оставил официантке 73 тысячи рублей чаевых и оскорбил ее
Мужчина угостил коллегу чизбургером и разбогател на 72 миллиона рублей
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры
Все материалы
Все российские УАЗы станут электрическими
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Продажи новых автомобилей в России падают второй месяц подряд
Догонят и накажут: крутые полицейские автомобили
Суперседан из 60-х, купе-перехватчик и реактивный грузовик
Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
Лучшее автомобильное видео августа 2021
Паркур на КАМАЗе и подводный Range Rover: самые интересные ролики месяца
Mercedes-Benz G-Class перевели на электричество
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Деревья передают по наследству»
Как россияне сохраняют почти исчезнувший промысел — сбор меда диких пчел
В Нижнем Новгороде отреставрируют музей Добролюбова
Российские рыбаки спасли от гибели дикого лисенка
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В горах Сочи зацвели последние летние цветы
Все материалы