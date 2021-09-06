Ученые разработали роботов-червей

Ученые из Шотландии создали роботов, основанных на механике движения ленточных червей. Разработка инженеров из Университета Глазго сможет применяться в протезировании, спасательных операциях и промышленности, сообщает газета Evening Standart.

Авторы разработки отмечают, что роботизированные черви могут растягиваться, увеличивая длину корпуса в девять раз. Также роботы-черви способны двигаться, основываясь на собственной форме проприоцепции — ощущения относительного положения тела и движений у живых организмов. Это чувство, к примеру, позволяет дождевым червям ориентироваться в пространстве.

Характеристики роботов-червей позволят им проникать в труднодоступные места, куда «традиционные» роботы не смогут попасть. Создатели робота-червя предполагают, что их разработка ляжет в основу нового поколения роботов, которые смогут автономно исследовать труднодоступные области. К примеру, они смогут применяться для поиска полезных ископаемых и в спасательных операциях — для поиска выживших в завалах.

Сотрудник Инженерной школы имени Джеймса Уатта Университета Глазго, профессор Равиндер Дахия (Ravinder Dahiya) отметил, что наработки по гибким роботам могут лечь в основу реалистичных протезов. Помимо этого, подобных роботов можно приспособить для переноса тяжелых вещей неправильной формы.

Роботы-черви получили встроенные датчики деформации, которые покрыты «кожей» из эластичного материала EcoFlex и графитовой пастой, разработанной в Университете Глазго. В двух концах робота расположены миниатюрные постоянные магниты, которые позволяют роботу двигаться по металлическим поверхностям.

Датчики помогают роботу «чувствовать» движения, основываясь на электрическом сопротивлении графитовой пасты. Этот показатель меняется, когда на теле возникает изгиб — датчик фиксирует достижение заранее установленного значения, после чего тело распрямляется. Этот цикл позволяет роботу двигаться подобно дождевому червю.

Ранее ученые из Италии установили, что взгляд человекоподобного робота может повлиять на процесс принятия решения людьми. Поведение участников эксперимента оценивали во время игры с антропоморфным роботом. Исследователи установили, что процесс принятия решений замедлялся в моменты, когда робот смотрел в глаза участникам эксперимента.