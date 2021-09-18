Пересмотрена роль дофамина в мозге

Американские ученые выяснили, что уровни дофамина, известного как «гормон удовольствия», повышаются и на связанные со стрессом стимулы. Согласно предложенной исследователями новой модели, выбросы нейромедиатора являются реакцией на новизну и значимость стимула. Пересматривающая роль дофамина статья опубликована в журнале Current Biology.

Согласно теории ошибки предсказания вознаграждения, дофамин создает сильное ощущение предвкушения от получения результата. Предполагается, что по уровням нейромедиатора можно отследить каждую ошибку, которую человек допускает в попытке получить награду.

В ходе экспериментов на мышах грызунам предлагали «кнут» (электрошок) и «пряник» (сахарозу). Отслеживая уровни дофамина в прилежащем ядре головного мозга с помощью генетически закодированного сенсора, исследователи из Университета Вандербильта показали, что выбросы нейромедиатора нельзя объяснить только участием в системе вознаграждения. Ученые с помощью технологий машинного обучения построили модель процессов, связанных с выбросами дофамина, и проверили ее с помощью оптогенетических экспериментов. Согласно ей, паттерны выброса нейромедиатора согласуются с сигналами о новизне и значимости стимула.

Ученые подчеркивают, что их открытие заставит пересмотреть механизм работы наркотиков, которые обычно повышают уровень дофамина в мозге. Поэтому, вероятно, модели зависимости, которые опираются на представление о «дофаминовой» системе вознаграждения, придется пересмотреть.

