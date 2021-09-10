Выяснен механизм возникновения кокаиновой зависимости

Швейцарские исследователи выяснили, что возникновение зависимости от кокаина связано с нарушением баланса в мозге двух нейромедиаторов — дофамина и серотонина. Посвященная работе этого механизма статья ученых опубликована в журнале Science.

Как и другие наркотики, кокаин блокирует обратный захват нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Однако зависимость или аддикция — навязчивая потребность в веществе, даже несмотря на негативные последствия, — появляется у 20 процентов потребителей кокаина.

Для своих экспериментов исследователи из Женевского университета приучили мышей самостоятельно и добровольно принимать кокаин. Затем они поставили для потребления препятствие — при каждом приеме наркотика мыши испытывали неприятный сигнал: их либо обдували воздухом, либо били током. 80 процентов мышей прекратили потребление кокаина в отличие от остальной группы.

Затем эксперимент повторили у мышей, у которых белок-транспортер серотонина больше не связывался с веществом — поэтому при приеме кокаина усиливался только выбор дофамина. Зависимость выработалась у 60 процентов мышей. Введение серотонина снижало этот показатель до 20 процентов.

Выяснилось, что серотонин действует как внутренний «тормоз». «Усиливая связь между синапсами в коре головного мозга и в дорсальной части полосатого тела (конечного мозга — прим. «Ленты.ру»), дофамин стимулирует синаптическую пластичность. Эта интенсивная стимуляция системы вознаграждения приводит к зависимости. У серотонина обратный эффект — он подавляет вызываемую дофамином обратную связь и тем самым держит систему вознаграждения под контролем», — объяснил один из исследователей, профессор Женевского университета Кристиан Люшнер. При нарушении баланса двух нейромедиаторов и возникает зависимость от кокаина.