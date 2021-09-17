Эпилепсию научились лечить музыкой

Американские исследователи показали, что проигрывание сонаты Моцарта для двух фортепиано на протяжении как минимум 30 секунд связано с уменьшением частоты всплесков мозговой активности у людей с не поддающейся медикаментозному лечению эпилепсией. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

Эффект сонаты для двух фортепиано в ре мажоре (K448) на людей с эпилепсией уже был установлен, однако было непонятны, как влияет продолжительность музыки и какие причины ее обуславливают. С помощью электроэнцефалографии ученые из Дартмутского колледжа измерили электрическую активность мозга 16 взрослых людей с людей с не поддающейся медикаментозному лечению эпилепсией, которым проигрывали набор музыкальных клипов длиной от 15 до 90 секунд, среди которых была и К448.

Выяснилось, что проигрывание К448 на протяжении 30-90 секунд ассоциировалось с сокращением числа межприпадочных эпилептиформных разрядов — связанных с эпилепсией всплесков электрической активности — на 66,5 процента. Другие отрывки такого эффекта не имели. Больше всего сокращение затронуло левую и правую части фронтальной коры головного мозга — области, ответственные за регуляцию эмоциональных реакций. Кроме того, исследователи обнаружили, что во время прослушивания окончаний длинных повторяющихся разделов К448 там усиливался тета-ритм электрической активности, который, как предполагается, связан с положительными эмоциями от музыки.

По мнению исследователей, прослушивание К448 на протяжении более чем 30 секунд может быть связано с активацией регулируемых фронтальной корой сетей нейронов, связанных с положительными эмоциями. Предполагается, что она и помогает снижать частоту всплесков электрической активности, связанных с эпилепсией.

