Россияне не поверили в превосходство роботов над ними

Россияне не считают, что в ближайшем будущем роботы смогут занять их рабочие места, и относятся к умным машинам негативно. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

Из опроса следует, что 51 процент респондентов не верят в роботизацию и не считают ее положительной тенденцией. Также участники опроса не думают, что роботы имеют превосходство над живыми людьми. Среди опрошенных в возрасте от 45 до 79 лет 78 процентов россиян уверены, что в обозримом будущем роботы не смогут заменить людей на работе. Больше всех в умные машины верят представители молодого поколения — 48 процентов.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Журналисты заметили, что в 2019 году ВЦИОМ проводил аналогичный опрос. Тогда в том, что роботы не способны заменить людей на их рабочем месте, оказалось уверено большее количество россиян — 78 процентов.

В июле специалисты The Boston Consulting Group (BCG) заявили, что в ближайшие годы человечество столкнется со скорыми изменениями в своей повседневной жизни, связанными с развитием робототехники. «Роботы будут все больше захватывать традиционно низко оплачиваемые и не требующие высокой квалификации рабочие места», — говорилось в исследовании.