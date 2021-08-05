Россияне отказались считать роботов своими конкурентами

Более половины россиян, 51 процент, считают роботизацию отрицательной тенденцией, а 70 процентов уверены, что роботы не смогут в обозримом будущем выполнять их рабочие обязанности даже частично. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Наибольшая доля (78 процентов) тех, кто отказывается считать роботов конкурентами хоть в какой-то степени, наблюдается в возрастной группе 45-59 лет. В возможность выполнения своих обязанностей машинами в незначительной степени среди людей этого возраста верят 15 процентов, в значительной степени — 2 процента, полностью — 4 процента.

Между тем в группе 18-24 года уже 19 процентов полагают, что роботы готовы полностью заменить их, 10 процентов — что замена возможна в значительной степени, а 22 процента — в незначительной. Полностью незаменимыми себя считают 48 процентов. В остальных возрастных категориях в роботов совершенно не верят порядка 70 процентов опрошенных.

Опрос проводился посредством телефонных интервью, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки в данном методе с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Между тем в июне исследование сервиса «Зарплата.ру» показало, что каждый пятый работающий россиянин опасается, что его могут заменить роботом.

Ранее специалисты The Boston Consulting Group (BCG) в своем обзоре предположили, что замена сотрудников предприятий на роботов в ближайшее время только ускорится. Сильнее всего с этим столкнутся те, кто занимают низко оплачиваемые и не требующие высокой квалификации рабочие места.