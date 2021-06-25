Более половины россиян испугались стать невостребованными работниками в будущем

Более половины россиян испугалась стать невостребованными работниками в будущем, такие данные следуют из опроса сервиса «Работа.ру», передает ТАСС.

48 процентов указали, что у них недостаточно современных навыков, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Еще 21 процент полагает, что его профессия исчезнет в будущем, а 17 процентов опасаются, что их заменят роботы.

Практически каждый респондент (93 процента) готов учиться современным и актуальным навыками для того, чтобы оставаться востребованным. Для успешной карьеры россияне отмечают умение быстро обучаться (61 процент), 44 процента выделили цифровую грамотность, 33 процента считают важным навык работать в режиме многозадачности.

29 процентов высказались в пользу умения организовывать командную работу, 24 процента назвали значимой креативность, 23 процента полагают, что в будущем им пригодится знание иностранных языков, а 22 процента заявили о важности найти баланс между работой и личной жизнью.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру» сообщило, что каждый пятый работающий россиянин опасается, что его могут заменить роботом. Выяснилось, что 22 процента опрошенных считают, что вскоре могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы. При этом из них 64 процента — женщины.