Экономика
 
Последние новости
В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории
Знаменитости оголили грудь и запустили новый флешмоб
Эксперт рассказала о влиянии вакцин от коронавируса на беременность
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
ОАЭ пояснили причину разногласий по сделке ОПЕК+
Бывший чемпион UFC бросил вызов Федору Емельяненко
В США констатировали плохое состояние российского «Адмирала Кузнецова»
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Человечеству предсказали ускоренную замену на роботов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tyrone Siu / Reuters

В ближайшие годы человечество столкнется со скорыми изменениями в своей повседневной жизни, связанными с развитием робототехники, следует из обзора The Boston Consulting Group (BCG), который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Изучив перспективы индустрии, специалисты выделили ряд наметившихся тенденций, которые будут актуальны в период до 2030 года. Одна из них обусловлена перспективой перемен на рынке труда: эксперты предсказывают, что роботы смогут взять на себя некоторые простые задачи, которые сейчас выполняют люди.

В целом же ожидается, что доминировать в секторе будут профессиональные роботы для оказания услуг. Сейчас их продажи относительно невелики, но в перспективе должны сильно возрасти. По состоянию на 2021 год, общий объем рынка роботов составляет около 25 миллиардов долларов, а к 2030 году он может достигнуть и 260 миллиардов, при том, что на сервисных роботов будет приходиться до 170 миллиардов.

Изменения в поведении потребителей и социальные тренды будут способствовать появлению более прогрессивных решений. Старение населения создаст спрос на мобильных сервисных роботов, которые смогут помочь с личной гигиеной, физическими упражнениями, доставкой продуктов и другими подобными задачами. Из-за растущей необходимости в переработке мусора роботам также можно будет доверить его сортировку.

Самостоятельные машины

Перемены предстоят и в сфере транспорта. К 2030 году примерно восемь процентов продаж новых автомобилей будут приходиться на машины с третьим уровнем автономности, которые не потребуют постоянного участия водителя в управлении на свободных участках дорог при хорошей видимости. Следующий, четвертый уровень, предполагает уже полную автономность за исключением отдельных непредсказуемых ситуаций. Такие технологии тоже должны быть усовершенствованы к концу десятилетия, и когда это произойдет, появятся достаточно мобильные машины, которые смогут обходиться без управления в конкретных условиях. К примеру, речь может идти о роботах для обслуживания номеров в отелях или роботах-курьерах.

Развитие технологий позволит аппаратам справляться с более непредсказуемыми ситуациями. Так называемый роевой интеллект даст им возможность делиться данными и распределять задачи. Эффективность роботов повысится и благодаря развитию сетей 5G, полагают специалисты. К тому же, роботы станут обучаемыми. Сегодняшние методы пока не позволяют сделать так, чтобы роботы сумели гибко и адекватно реагировать на неожиданные события, но недавние исследования помогут добиться хороших результатов в этом отношении.

260
миллиардов
Предполагаемый общий объем рынка роботов к 2030 году

Что же касается структуры рынка роботов, то здесь, как ждут в BCG, большую роль сыграют компании из Азии. Сейчас на них приходится достаточно небольшая доля, но впоследствии компании из Кореи и Китая, многие из которых начали работу не так давно, смогут добиться существенного роста. Азиатские ретейлеры начинают модернизировать и обновлять свои склады, а значит, им потребуется больше логистического оборудования, и местные производители роботов смогут воспользоваться этим.

Google-мир

В целом в BCG видят три возможных сценария развития индустрии, реализация которых будет зависеть в том числе от технологических решений. К 2030 году осуществиться может любой из этих возможных вариантов, но в целом тренды указывают на то, что неизбежно движение к так называемому Google-миру. Именно такой путь, считают специалисты, будет доминировать в ближайшие десятилетия.

Речь идет о сценарии, при котором прорывы в области интеллекта устройств и их способности успешно решать задачи на физическом уровне приведут к появлению умных модулей, которые смогут справляться со сложными ситуациями и при настройке подойдут для самых разных целей. Здесь ключом к успеху должно стать программное обеспечение, а доминировать будут организации, занимающиеся крупномасштабными разработками. Традиционные же компании, производящие роботов, рискуют оказаться только поставщиками оборудования. Основным направлением для роста здесь должна стать сфера профессиональных сервисных роботов, которые будут использоваться в отелях, в аэропорта и на железных дорогах, а также для доставки.

Другим вариантом развития событий в отрасли может стать рост числа индивидуальных решений. Это предполагает, что компании будут разрабатывать системы для конкретных нужд. Например, речь может идти о машинах, которые собирают ягоды, или оборудовании, позволяющем получить образцы крови. Однако широкого спроса, который позволил бы масштабировать решения на такие продукты, не будет. Цены на роботов в таком случае останутся достаточно высокими, а компании не смогут рассчитывать на значительное снижение расходов благодаря массовому производству. Успешными окажутся те предприятия, которые будут ориентироваться на клиентов и предлагать им специальные решения, притом в основном на рынке будут работать малые и средние компании.

Еще один возможный путь — использование роботов как стандартного средства автоматизации. В этом сценарии системы станут менее сложными. Речь будет идти об устройствах, которые легко настроить и интегрировать. Примером может быть робот-курьер или робот для зарядки электромобилей. Такие стандартизированные решения можно будет спроектировать и купить онлайн. В этом сценарии компаниям для успеха нужно будет снизить расходы на производство и упростить сами проекты. Большим предприятиям нужно будет позиционировать себя как поставщиков оборудования, используя при этом программное обеспечение, разработанное партнерами.

Всем компаниям, работающим в отрасли, уже сейчас предстоит выбрать собственные стратегии развития. Им необходимо решить, собираются ли они заниматься производством мобильных роботов — сферой, где ожидается серьезный рост. К тому же, все большую роль будет играть программное обеспечение, и предприятиям придется определить, готовы ли они конкурировать в этой сфере. Если ответ окажется положительным, то им нужно будет начать движение в этом направлении как можно быстрее, заключили специалисты BCG.

Что же касается тех изменений на рынке труда, к которым, по мнению BCG, может привести развитие робототехники, то они уже сейчас вызывают беспокойство у населения. Так, недавнее исследование показало, что замены роботом опасается каждый пятый работающий россиянин.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне рассказали о страхе лишиться работы из-за роботов
Китай решил заработать на роботакси
Сбер показал превосходящий Tesla беспилотник
Другие материалы рубрики
Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
16:59 1 июля

«Газпром» поставил исторический рекорд

17:38 1 июля

Стартовал объявленный ДОМ.РФ конкурс на лучшие типовые проекты ИЖС

16:26 1 июля

Россия и Саудовская Аравия «встали у руля» мирового энергетического рынка

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
15:58 1 июля

Россия резко увеличила закупки пальмового масла

15:37 1 июля

Белоруссии предсказали полную зависимость от российских денег

15:38 1 июля

«Роснефть» провела обучающий семинар руководителей школ с «Роснефть-классами»

Экономика00:1131 мая

«Частные инвесторы становятся движущей силой».

Замглавы «БКС Мир инвестиций» о смене стратегий на фондовом рынке
15:03 1 июля

Россиянам назвали срок снижения цен на «борщевой набор»

15:05 1 июля

Раскрыт рост состояния российских миллиардеров

14:30 1 июля

Выставленные из России мигранты устремились в Европу

Россия
«Все шло к возврату к СССР»
25 лет назад Ельцин выиграл главные в истории России выборы. Чего стоила эта победа?
Никита Хрущев«Он мстил Сталину за сына»
Как Хрущев захватил власть в СССР? Отвечает сын его главного соперника
«Обнаженные фото мне не шлют!»
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июля:
тарифы ЖКХ, стоимость сигарет и новые пособия
Все материалы
Мир
США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять афганцев
Бойскауты из США получат крупнейшую в истории компенсацию за изнасилования
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
В Вашингтоне обрушилось здание
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью от вакцины AstraZeneca
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Pepsi станет полезнее
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Пошлинами по металлу.
Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Российский экс-министр открыл в тюрьме экономический кружок
Все материалы
Силовые структуры
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
Тенго ПотийскийВор — это не приговор.
Российский суд впервые оправдал вора в законе. Как уголовник вышел на свободу под честное слово?
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Во МХАТе опровергли участие Галкина в спектакле
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
«Гангстер и алкоголик»
 
Приставы пришли в редакцию Readovka и сообщили о блокировке всего сайта
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Ведущая Первого канала пожаловалась на недостаток достойных людей из-за соцсетей
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Признанный мертвым мотоциклист «ожил» в мешке для трупов
Девушка 22 года провела с трубками в ушах и не знала об этом
Диетолог назвала россиянам десять главных заблуждений о здоровом питании
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Американка сняла на видео нетипичный способ заваривать чай и возмутила британцев
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Все материалы
DiDi пересадит российских таксистов на китайские кроссоверы
E-Legend EL1 — современная интерпретация раллийного Audi Quattro
Электрокар с тремя моторами напомнит о легенде 80-х
В Москве скрытые патрули ДПС получили спортседаны BMW
Видео: зомби по имени Мерс
Блогеры вернули к жизни грязнейший Mercedes в России — он врос в землю и в нем завелись осы
В России скоро начнут продажи бюджетного седана Geely
На Улан-Батор! Ралли-марафон Шелковый путь стартовал
Следим за масштабной внедорожной гонкой
Дрэг-гонку культовых Toyota Celica и Supra с новым GR Yaris показали на видео
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«За спиной девять тысяч километров России»
Какие секреты прячет Владивосток и зачем сюда ехать туристу
В Бурятии трое ветеранов-долгожителей отметили дни рождения
Россиянка набрала наивысший балл на ЕГЭ за два года до сдачи
Названы пять главных достопримечательностей Анапы
В барнаульском зоопарке показали прогулку рысят
Кафтан, шаман и Чингисхан.
Что скрывает традиционная одежда разных народов России?
В российском городе прошел «молочный» дождь
Все материалы