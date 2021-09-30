Названа лучшая российская компания для женщин

«Данон» признан лучшей компанией для построения женской карьеры по версии Forbes. В рейтинг Forbes Woman в десятку лидеров попали шесть международных компаний и три российских банка.

В рейтинге учитывался гендерный состав, оплата труда, карьерные возможности, корпоративные программы и особые заслуги. «Данон» был признан лучшей компанией по условиям труда для женщин. Выяснилось, что компания реализует программу EVE (трехдневные лидерские курсы для женщин). Кроме того, в 2020 году в советах директоров и топ-менеджменте стало 30 процентов женщин, теперь производитель стремится к гендерному равенству в руководстве к 2025 году.

В «Данон» у женщин средняя зарплата выше, а во время пандемии коронавируса им предоставляли дополнительный отпуск до 14 дней, также был организован онлайн-лагерь для детей сотрудников. На втором месте оказалась группа «Тинькофф» благодаря минимальному разрыву в средних зарплатах мужчин и женщин. Около 39,5 процента IT-специалистов и сотрудников инженерных специальностей в компании составляют женщины. Для сотрудниц «Тинькофф» и для внешних слушательниц запущен проект по личной безопасности и самообороне.

Procter&Gamble занял третье место за счет гибкого графика работы для женщин, рекламных и образовательных кампаний по борьбе с гендерными стереотипами. В десятку также попали ИКЕА, Альфа-банк, Сбербанк, Adidas, «Делойт», «Марс» и группа компаний ФСК.