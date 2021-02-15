Названы лучшие работодатели России

Госкорпорация «Росатом» возглавила рейтинг лучших работодателей России за 2020 год, который составляет компания HeadHunter. На втором месте оказался Сбербанк, на третьем — компания Mars, которая объединяет такие бренды, как Snickers, M&M’s, Orbit.

В топ-5 по количеству набранных баллов также вошли банк «Тинькофф» и Альфа-банк. В десятку аналитики включили «Сибур», Tele2, ВТБ, Райффайзенбанк и Coca-Cola. В топ-5 самых популярных у соискателей компаний оказались «Газпром нефть», «Росатом», Сбербанк, РЖД и Тинькофф.

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В банковской сфере соискатели назвали лучшими компаниями Сбербанк, «Тинькофф» и Альфа-банк. В сфере финансов, страхования и аудита в топ-3 вошли «Европлан», Федеральный страховой центр и МКК «Срочные деньги». В области услуг для бизнеса в тройку попали BGS, Sever Minerals и Ventra. В сфере IT рейтинг возглавили Kaspersky, 2ГИС и NVIDIA, в телекоммуникациях и связи — Tele2, Huawei и МТС. В энергетике соискатели особо выделили «Росатом», «Газпром нефть» и «Сибур». В промпроизводстве — Bosch, Nissan и ВсеИнструменты.ру. Среди транспортных и логистических компаний победили РЖД, НефтеТрансСервис и ПЭК (Первая экспедиционная компания). В строительстве и недвижимости выше всех соискатели поставили ГК МИЭЛЬ, «Монолит» и ДОМ.РФ.

В категории FMCG (товары повседневного спроса) россияне назвали самыми привлекательными компаниями Mars, Coca-Cola и Bacardi. В сфере пищевого производства в тройку вошли «Класс», «Мираторг» и «Буше». Среди розничных сетей победителями стали Inventive Retail Group (re:Store, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nike и т.д.), Levi’s и ИКЕА. В области ресторанного бизнеса в тройку лучших соискатели включили McDonald's, Green House и пиццерии «YES!PIZZA». Среди дистрибьюторов лучшими работодателями признали НПК «Специальная металлургия», ITC-Eletronics и «Тесли».

В области услуг для населения соискатели выше всего оценили компании World Class, Orange Fitness и центр «Мои документы». В фармацевтике и медицине самых высоких оценок удостоились Bayer, Pfizer и сеть клиник «ЛИНЛАЙН». В науке и образовании победили международная школа программирования для детей CODDY, «Просвещение» и университет Иннополис. В медиа и маркетинге соискатели выше всего оценили «Национальную Медиа Группу», Rambler и IVI.