Россияне рассказали о важности вопросов про знак зодиака при трудоустройстве

Россияне рассказали о важности вопросов, которые им задавали на собеседованиях при приеме на работу и оценили их важность для трудоустройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru.

Большинство респондентов (82 процента) признались, что их спрашивали о семейном положении, о знаке зодиака спрашивали 9 процентов соискателей, о внешности — 7 процентов. Сексуальной ориентацией интересовались у 3 процентов, а политическими взглядами — у 7 процентов. Опрос показал, что 28 участников исследования уверены, что их ответы повлияли на результат собеседования. При этом, 35 процентов согласились с тем, что приемлемо задавать вопрос о знаке зодиака. Опрос проводили в конце декабря, в нем принял участие 1641 человек.

В октябре 2020-го похожее исследование проводил сервис «Работа.ру». Выяснилось, что внешний вид соискателей играет большую роль для 74 процентов работодателей, одновременно они подчеркивают, что навыки потенциальных работников для них важнее.

Многие работодатели верят в астрологию: каждый шестой владелец бизнеса в России (16 процентов) обращает внимание на знак зодиака соискателя. В компаниях, где сотрудников больше сотни, 100 процентов работодателей заявили, что знак зодиака — необходимый параметр при приеме на работу.