Работодатели раскрыли россиянам шансы остаться на удаленке

Почти четверть менеджеров по персоналу сообщили, что в их компаниях есть переведенные на дистанционную работу сотрудники. При этом больше всего шансов остаться на удаленке у программистов, раскрыли в опросе SuperJob, передает РБК.

IT-специалистов на удаленку перевели 24 процента работодателей, в которых есть возможность работать из дома. После них на дистанционный формат чаще всего переводят бухгалтеров (21 процент случаев) и специалистов по продажам (18 процентов), а офисный персонал перевели на дистанционную занятость 11 процентов работодателей. Кадровую службу — 10 процентов, в 8 процентов компаний на удаленке работают снабженцы. По 7 процентов работодателей перевели на домашний режим работы инженеров и логистов.

Чаще всего россиян переводили на удаленный режим работы в мае 2021-го (59 процентов) и в декабре (51 процент).

Ранее сообщалось, что около 70 процентов работников московских деловых центров вернулись в офисы и стали работать дольше. В 2019 году сотрудники задерживались в офисе в среднем на 10 минут, а в 2021 году — на 40 минут.