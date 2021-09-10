Microsoft оставила сотрудников дома на неопределенный срок

Корпорация Microsoft отложит открытие своей штаб-квартиры в штате Вашингтон и всех офисов в США на неопределенный срок. Как и многие другие крупные американские компании, Microsoft решила не подвергать свою команду риску заразиться коронавирусом, сообщает CNBC.

Вице-президент корпорации Джаред Спатаро написал в своем блоге, что персонал вернется в офисы, когда это будет безопасно с учетом рекомендаций врачей. О прекращении работы из дома будет объявлено за месяц, чтобы сотрудники могли подготовиться.

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Ранее планировалось, что сотрудники вернутся в офис 4 октября, однако Microsoft последовала примеру других американских технологических корпораций. Возвращение в офис отложили Google, Apple , Facebook и Amazon.

Тем временем занятые в технологическом секторе американцы столкнулись с недостатками удаленной работы. Сотрудники Microsoft, Amazon, Google, Facebook и ряда других крупных корпораций пожаловались, что работа из дома изматывает больше, чем из офиса. Опрошенные рассказали, что из-за удаленной работы им трудно найти баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, к тому же на удаленке они стали работать больше. Кроме того, «удаленщики» устали от видеочатов.

В России же 38 процентов опрошенных представителей бизнеса рассказали, что у них есть работающие удаленно сотрудники, а 15 процентов сообщили о гибридном формате. 38 процентов респондентов не откажутся от работы из дома.