Названа доля готовых сохранить работу на удаленке компаний

Названа доля компаний в России, готовых сохранить удаленную работу для сотрудников. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

Отмечается, что 38 процентов прошенных представителей бизнеса сообщили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие в удаленном формате. При этом 37 процентов намерены оставить такой режим работы.

В 49 процентах компаний нет удаленного формата, а 13 процентов работают в гибридном режиме —

частично из офиса, частично из дома.

Опрос проводился в августе 2021 года во всех округах России среди более чем двух тысяч представителей российских компаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе отменяется обязательное требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций на удаленку. Он отметил, что также отменяется требование о переводе на удаленку сотрудников старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. Градоначальник добавил, что сохраняются рекомендации работодателям сохранять режим дистанционной работы, если это возможно для деятельности предприятий.