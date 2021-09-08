Американцам начнут доплачивать при трудоустройстве

В США из-за острой нехватки кадров работодатели вынуждены доплачивать новым сотрудникам при трудоустройстве. Размер бонусов для американцев колеблется от 150 до 100 тысяч долларов в некоторых сферах, сообщается в исследовании консалтинговой компании GlobalData.

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Подписной бонус — доплата при трудоустройстве — повышает привлекательность вакансии для соискателей, что особенно актуально при дефиците рабочей силы. Так, за год количество объявлений с подписным бонусом выросло на рекордных 454 процентов — с 10 тысяч в августе 2020 года до более чем 57 тысяч в августе 2021 года. Аналитики отмечают, что бум подобных предложений наблюдается во всех отраслях, однако лидером стало здравоохранение. Сообщается, что успешным кандидатам на вакансии врача-невролога, занимающегося лечением рассеянного склероза, и стоматолога-терапевта выплатили бонус, размер которого может достигать 100 тысяч долларов.

Эксперты связывают столь острый дефицит кадров с пандемией коронавируса — из-за боязни заразиться «дельта»-штаммом люди предпочитают переждать, пока волна новых случаев спадет. Время потенциальные сотрудники тратят на поиск места с более высокой оплатой и безопасными условиями трудами. По этой причине работников труднее всего найти в офисы и другие «открытые» рабочие места, где высок риск инфицирования. В подобных вакансиях размер подписного бонуса особенно большой.

Пока в Соединенных Штатах работодатели конкурируют между собой за сотрудников, эксперты предупреждают, что каждый пятый британец может потерять работу в связи с массовым переходом на удаленную работу. Компаниям будут выгоднее нанимать сотрудников из других стран, платя иностранцам меньше, чем гражданам Соединенного Королевства.