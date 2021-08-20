Apple передумала возвращать сотрудников в офис

Apple не будет возвращать своих сотрудников в офис до января 2022 года

Компания Apple не вернет своих сотрудников в офис как минимум до января 2022 года. Компания не будет возвращать персонал из-за увеличения заражений COVID-19, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что вернувшиеся сотрудники будут работать в офисе не менее трех дней в неделю: понедельник, вторник и четверг. В среду и пятницу им разрешат работать из дома. Компания за месяц предупредит сотрудников о предстоящем возвращении.

Глава отдела кадров и розничной торговли Дейдре О'Брайен (Deirdre O’Brien) сообщила в служебной записке, что компания не планирует закрывать свои офисы или розничные магазины. Однако персоналу настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию. Притом в настоящее время вакцинация не является обязательным условием работы. Ранее компания планировала выйти с «удаленки» в офис сначала в сентябре, а затем в октябре.

В июне Apple разрешила не носить маски в офисе, но в июле они вновь стали обязательными. Компания также отказалась от плана вернуть очные семинары в своих магазинах менее чем через день после этого решения. Кроме того, Apple недавно запустила программу, позволяющую некоторым розничным продавцам работать из дома, помогая людям в интернете.

Появление «дельта»-штамма во всем мире заставляет крупнейшие корпорации переосмыслить свое решение о выходе в офис из-за очередной волны заражений. Меняется также и подход к удаленной работе. Создатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса для работы в виртуальной реальности, который позволит сотрудникам не терять связь с коллективом, работая из дома. С помощью шлемов виртуальной реальности можно будет проводить виртуальные совещания и общаться с коллегами.

Однако Facebook отличился не только техническими новшествами. Компанию обвинили в разделении людей на два сорта. Оставив штатных сотрудников работать удаленно, корпорация обязала подрядчиков выйти в офис, где те рискуют заразить себя и свою семьи. Работников заставляют выйти под угрозой увольнения.

Перспектива вернуться в офис не радует и персонал другой крупной мировой компании. Сотрудники Amazon отказались возвращаться к «офисно-ориентированной» корпоративной культуре.