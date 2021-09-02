Названо число работающих на удаленке россиян

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что около 2,8-3 миллиона человек в России продолжают трудиться удаленно, сообщает РИА Новости.

Котяков рассказал, что до начала пандемии коронавируса в стране предпочитали работать на удаленке 30 тысяч россиян. За время пандемии число таких граждан выросло до 11 процентов от работоспособного населения. Глава Минтруда назвал количество россиян, работающих удаленно в тот период: около пяти-шести миллионов человек.

«На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8-3 миллиона человек», — подчеркнул Котяков.

Ранее Котяков заявил о выходе российского рынка труда на допандемийный уровень. Он добавил, что сейчас уровень безработицы в стране составляет 4,5 процента, при этом в прошлом году этот показатель составлял 4,6-4,7 процента.