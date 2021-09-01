Японский гигант запретил сотрудникам курить дома

Крупнейшая в Японии брокерская фирма Nomura Holdings запретила сотрудникам курить в рабочее время, даже если они находятся на «удаленке». Об этом Bloomberg сообщил официальный представитель компании Ёситака Оцу.

Сотрудники финансового гиганта получили корпоративное письмо с описанием новых правил, которые вступят в силу в октябре. Nomura Group попросила персонал не заходить в офис, пока не пройдет 45 минут после курения, а также пообещала к концу года закрыть все принадлежащие ей курилки в бизнес-центре. Компания хочет создать благоприятную рабочую среду и защитить сотрудников от пассивного курения.

По словам Оцу, контролировать соблюдение правил — особенно теми, кто работает из дома — никто не будет, мера основана на взаимном доверии и не подразумевает наказание за невыполнение инструкций. Тем не менее Nomura стремится к 2025 году сократить долю курильщиков в компании до 12 процентов — в марте 2020 года она составляла 20 процентов.

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Весной 2021 года Национальный онкологический центр Японии в результате опроса выяснил, что пристрастие к сигаретам усилилось за время пандемии — около 20 процентов японцев признались, что с выходом на «удаленку» стали чаще курить из-за отсутствия контроля.

Nomura — одна из последних японский компаний, которые решили позаботиться о здоровье сотрудников. До нее запреты на курение на работе ввели производитель снеков Calbee, продовольственная компания Ajinomoto и некоторые подразделения холдинговой фирмы SoftBank.

Более трети российских работодателей тоже не одобряет курение на рабочем месте. По данным исследования HeadHunter, 37 процентов опрошенных компаний считает, что наличие курильщиков в коллективе негативно сказывается на продуктивности — они неэффективно тратят время на перекуры и чаще берут больничные. Чтобы бороться с пристрастием сотрудников к табаку, большинство фирм (82 процента) готовы профинансировать программы реабилитации, а остальные 18 процентов вводят штрафы за курение на работе.