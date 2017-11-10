Alibaba предложила закупиться алкоголем до конца жизни

Китайская интернет-компания Alibaba предложила желающим обеспечить себя алкоголем на всю жизнь. Это будет стоит всего 11111 юаней (1275 фунтов стерлингов). Цена в юанях из одних единиц неслучайна, ведь о необычной акции ретейлер объявил накануне Дня холостяка (Singles Day) — популярного праздника в КНР, отмечаемого ежегодно 11 ноября. Об этом сообщает The Guardian.

Издание пишет, что первые 33 покупателя, которые оформят заказ, ежемесячно будут получать по 12 бутылок Baijiu (байдзю). Baijiu в буквальном переводе означает «белый спирт» или «белый ликер». Крепость напитка — 40-60 градусов. Производится из сорго (культура семейства злаковых) или риса.

Следует сказать, что за пределами Китая этот крепкий алкогольный напиток особой популярностью не пользуется. По мнению иностранных туристов, попробовавших Baijiu в пекинских ресторанах, на вкус он чем-то напоминает дизельное топливо.

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По условиям акции, если кто-то из этих первых 33-х ее участников умрет в течение ближайших пяти лет, право на пожизненные поставки Baijiu перейдет по наследству кому-то из членов семьи.

Традиционно на первые дни ноября приходится пик покупательской активности. Так, в 2016 году у Alibaba ежедневные продажи достигли шесть миллиардов долларов.

Компания Alibaba основана в 1999 году и специализируется на электронной коммерции.



