Власти Китая после секс-скандала уличили Alibaba в «отвратительных» привычках

Центральная комиссия по проверке дисциплины Китая, ключевое антикоррупционное агентство страны, раскритиковало «отвратительные» привычки употребления алкоголя сотрудниками компаний. В нездоровой культуре власти уличили гиганта Alibaba после секс-скандала в одном из подразделений, пишет Reuters.

«В этом инциденте нездоровое развитие ситуации в рабочей обстановке, отвратительная культура употребления алкоголя, недостаток прозрачности в информировании о проблемах обнажили существование повсеместных, глубоко укорененных неписаных правил», — заявили в ведомстве.

В августе стало известно, что из-за обвинений в изнасиловании коллеги был уволен менеджер отдела розничной торговли компании Alibaba City. Полиция начала расследование инцидента, а история привлекла внимание пользователей социальных сетей.

Изнасилованная женщина заявила, что была вынуждена пить во время деловой встречи, поскольку высокопоставленный менеджер сказал, что это необходимо. Утром она проснулась в гостиничном номере без одежды, а видеозаписи камер наблюдения позволили установить, что начальник входил в ее номер четыре раза. В изнасиловании он признался в рамках внутреннего расследования.

