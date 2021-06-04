Китайские власти пошли на перемирие в войне с основателем Alibaba

Китайская Ant Group, которую контролирует основатель Alibaba Джек Ма, получила разрешение на управление потребительской финансовой компанией, что говорит о позитивных переменах в истории с противостоянием властей и интернет-гиганта, пишет CNBC.

Ant Group получит пятидесятипроцентную долю в новом предприятии и внесет в уставный капитал 4 миллиарда юаней (порядка 626 миллионов долларов), сообщил китайский регулятор банковской и страховой сферы. Оставшуюся долю получат шесть других акционеров. Предприятие в том числе сможет выдавать розничные займы и выпускать облигации, в его рамках также будет работать кредитный бизнес Ant, исключительно важный для компании.

Борьба Пекина с бизнесом Джека Ма началась в ноябре, когда власти велели приостановить размещение акций Ant Group, выходившей на китайский фондовый рынок. Затем компанию вынудили трансформировать ее бизнес, отдав больше контроля государству.

Начало конфликта связывали с критическими высказываниями Ма в адрес властей и их усилий по регулированию технологической сферы. За время противостояния власти накладывали ряд ограничений на работу компании и блокировали ее приложения.

В апреле Alibaba оштрафовали на рекордную для Китая сумму в 2,78 миллиарда долларов.