Китайские власти нанесли новый удар по основателю Alibaba

Китайский регулятор наложил новые ограничения на банки и финансовые организации, работающие с онлайн-микрокредиторами, в том числе под руководством финтех-компании Ant Group (дочка Alibaba, основатель Джек Ма). Об этом пишет Bloomberg. Таким образом, власти нанесли новый удар по бизнесу Ма.

Теперь банки должны ограничить общий объем совместно с интернет платформами кредитования. Его уровень не должен превышать 50 процентов от суммы задолженности. Объем совместного кредитования с одной платформой обязан быть ниже 25 процентов от чистого капитала банка.

Такое регулирование будет тормозить дальнейший рост Ant, пишет издание. Подразделения компании выдали 500 миллионам человек потребительские кредиты на 1,7 триллиона юаней (263 миллиарда долларов) по состоянию на 30 июня 2020 года. Однако по меньшей мере десять банков в последние месяцы перестали сотрудничать с платформам потребительского кредитования из-за ужесточения правил.

Ранее стало известно, что причиной вражды, из-за которой власти Китая заблокировали IPO (публичное размещение акций) Ant Group, могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.