Alibaba уволила сотрудника после секс-скандала

Китайская компания Alibaba Group уволила сотрудника, обвиненного в изнасиловании коллеги. Об этом заявил генеральный директор Alibaba Даниэл Чжан, пишет CNBC.

Работы лишился менеджер отдела розничной торговли компании Alibaba City, занимающейся доставкой продуктов из магазинов. В письме, опубликованном во внутренней сети Alibaba, Чжан сообщил, что сотрудник больше никогда не сможет работать в компании. Полиция города Цзинань начала расследование случившегося. Обсуждение истории стало особенно популярным в китайской соцсети Weibo.

«Alibaba Group проводит политику нулевой терпимости к неправомерным действиям сексуального характера. Обеспечение безопасного рабочего места для всех сотрудников является нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении компании.

Поводом для скандала стал 11-страничный PDF-файл, размещенный анонимной сотрудницей на внутреннем сайте компании. Она рассказала, что в конце июля начальник вынудил ее поехать с ним в деловую поездку в Цзинань на переговоры с клиентом. В ходе поездки руководитель заставлял ее употреблять алкоголь. Утром девушка проснулась в гостиничном номере без одежды. Записи с камер видеонаблюдения установили, что начальник входил в ее номер четыре раза. После внутреннего расследования мужчина признался, что вступил с подчиненной в сексуальные отношения, пока она спала.

Вернувшись из командировки в главный офис компании в Ханчжоу 2 августа, девушка пришла с этой историей в отдел кадров и потребовала уволить начальника и дать ей выходной. Ей пообещали помочь, но в итоге проигнорировали ее просьбу. После огласки также был уволен глава отдела кадров City Retail, а главного специалиста Alibaba по персоналу понизили в должности. В Alibaba пообещали провести обучение для предотвращения подобных инцидентов. Даниэл Чжан отметил, что выступает против «уродливой культуры принудительного употребления алкоголя».

В начале августа Китай потряс еще один скандал, связанный с обвинениями в харассменте. Полиция арестовала местную звезду K-Pop Криса Ву после того, как несколько девушек опубликовали в соцсетях сообщения о том, что исполнитель имел с ними интимную связь, когда они были несовершеннолетними. В обмен на секс артист обещал помощь в работе и карьерные перспективы. Сам музыкант свою вину отрицает.

