14-летняя девочка покончила с собой после группового изнасилования на кладбище

В Бельгии 14-летняя девочка покончила с собой через несколько дней после группового изнасилования на кладбище. Об этом сообщает BBC News.

По данным издания, жертва договорилась встретиться с другом на кладбище города Гент. Однако юноша пришел на встречу с четырьмя другими подозреваемыми. Они напали на девочку и изнасиловали ее. После инцидента преступники выложили фотографии с места происшествия в интернет.

По словам отца жертвы, она очень остро отреагировала на утечку фотографий в социальные сети. «Эти изображения были последней каплей для нее. Весь ее мир рухнул», — подчеркнул он. Через четыре дня после нападения девочка покончила с собой.

Полиция арестовала двоих подозреваемых, они предстанут перед судом. Еще трое участников акта насилия оказались несовершеннолетними и были отправлены в специальное исправительное учреждение. Дело вызвало большой резонанс среди бельгийских политиков. Государственный секретарь по вопросам равноправия Сара Шлитц пообещала принять меры для предотвращения распространения изображений сексуального насилия в Интернете, передает BBC News.

28 мая сообщалось, что в Индии несколько мужчин заманили женщину в машину скорой помощи и изнасиловали ее. Отмечается, что злоумышленники пообещали накормить 22-летнюю жертву, пригласили ее в машину и отвезли в удаленное место. Там они совершили групповое изнасилование.