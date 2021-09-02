Глава Минтруда заявил о выходе российского рынка на допандемийный уровень

Министр труда Котяков: рынок в России на 1 августа в целом вернулся на уровень до пандемии

Глава Минтруда Антон Котяков на Восточном экономическом форуме заявил, что российский рынок по состоянию на 1 августа 2021 года вышел на допандемийный уровень. Его слова приводит ТАСС.

Министр пояснил, что недавно вышли последние данные Росстата, которые свидетельствуют об этом. «По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень», — подчеркнул он.

Котяков указал, что в настоящее время уровень безработицы в России составляет 4,5 процента, в то время как в прошлом году показатель составлял 4,6-4,7 процента.

Ранее вице-премьер Александр Новак оценил риски повышения цен на бензин в России. По его словам, меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива убрали ажиотаж с биржевых торгов. Риска повышения цен на бензин в России нет.