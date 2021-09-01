В России приготовились получить миллиарды рублей на переработке отходов

Благодаря реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) российский бюджет сможет ежегодно получать по 42,3 миллиарда рублей налоговых отчислений, пишут «Известия» со ссылкой на материалы «Российского экологического оператора» (РОЭ). Представитель компании подтвердил газете, что подобные расчеты действительно были подготовлены.

Больше средств страна сможет собрать благодаря строительству новых предприятий, необходимых для переработки отходов. Они станут новыми налогоплательщиками. В Минприроды, в свою очередь, добавили, что полностью оценить объемы поступлений пока нельзя, но «можно однозначно утверждать, что это будут серьезные цифры».

Расчеты РЭО основаны на том, сколько мощностей по обработке и переработке не хватает по каждому виду отходов. Например, для полимерных отходов нужны объекты с более чем четырьмя миллионами тонн мощностей, а для отходов стекла — полутора миллионами тонн.

Обновленная концепция РОП, утвержденная в конце прошлого года, предполагает, что к началу 2022-го в стране будет введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (либо уплата экосбора) будет увеличиваться на 10 процентов в год. Пока этот показатель составляет около 6 процентов, а другие отходы или идут на полигоны, или складируются в ожидании появления новых мощностей, отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Он согласен с оценками поступлений в бюджет и предполагает, что они могут быть даже выше.

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Исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» (РусПЭК) Любовь Меланевская, в свою очередь, сказала, что оценки РЭО вызывают вопросы. «Почему-то сумма поступлений экосбора рассчитывается исходя из потребностей утилизаторов и предприятий по обработке ТКО. Но проводить расчеты нужно исходя из количества плательщиков экосбора, количества товаров и упаковки, выпускаемых ими на рынок, и ставок экосбора», — заметила она.

При этом в Минэкономразвития считают, что реформу РОП надо отложить, потому что указанные сроки кажутся нереализуемыми. «Одной из основных проблем института РОП является фактически не показавшая себя за шесть лет система администрирования, включая трудности выявления и контроля субъектов РОП, в результате — низкая собираемость экологического сбора», — сказали в ведомстве.

Министерство считает, что внедрение РОП нужно перенести с 2022 на 2024 год. Такие выводы Минэк привел в заключение, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Оно основано на анализе замечаний от компаний, ассоциаций и деловых союзов, а также властей некоторых регионов.