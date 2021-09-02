Названа наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики

Глава Минтруда Котяков: более двух миллионов россиян потребуется сфере IT за девять лет

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что сфера IT на данный момент является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики. В ближайшие годы этой области потребуется более двух миллионов работников, сообщает РИА Новости

«В ближайшие восемь-девять лет IT-индустрия потребует в свои ряды еще более 2 миллионов человек», — подчеркнул министр на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Вызовы и перспективы российского рынка труда».

Котяков добавил, что необходимо осознавать рост необходимости IT-специалистов в различных отраслях. Следовательно, не менее важно корректно оценивать уровень компетенций и цифровых знаний среди соискателей, которые выходят на рынок труда.

Ранее министр труда раскрыл число работающих на удаленке россиян. По словам Котякова, около 2,8-3 миллиона человек в стране продолжают трудиться в таком режиме.