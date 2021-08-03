Банк приплатит младшим сотрудникам после жалоб на нечеловеческие условия труда

Начинающие аналитики банка Goldman Sachs Group получат большую прибавку к базовым зарплатам. Оплата труда младших сотрудников инвестиционного банка станет самой высокой среди конкурентов на рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный осведомленный источник. Изменения в оплате произошли вскоре после того, как некоторые сотрудники пожаловались на нечеловеческие условия труда.

Базовая зарплата на стартовых позициях фирмы станет выше на 30 процентов. В первый год работы аналитики будут получать 110 тысяч долларов вместо 85 тысяч долларов, а во второй — 125 тысяч долларов вместо 95 тысяч долларов. Зарплата аналитиков-партнеров также вырастет на 25 тысяч долларов и составит 150 тысяч долларов. Как сообщает знакомый с вопросом источник, изменения коснутся более 1000 сотрудников Goldman Sachs по всему миру, а официальное письмо с информацией о новой зарплате и ежегодных бонусах начинающие банкиры получат на первой неделе августа.

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Младшие аналитики и партнеры делают большую часть рутинной работы, которая позволяет банкам совершать сделки и использовать в своих интересах периоды напряженной торговли. Как правило, должность и размер заработной платы сотрудников зависят от продолжительности их нахождения в фирме. Обязанности, при этом, варьируются в зависимости от отдела – рынки капитала, управление активами, инвестиционный банкинг и другие. К примеру, аналитика можно попросить сделать презентацию, детализирующую финансовые последствия слияний и поглощений.

Пандемия стала самым тяжелым временем для аналитиков-новичков с Уолл-стрит – многим приходилось месяцами работать удаленно, не видясь лично с коллегами, в сложнейший в истории период для заключения сделок. Сотрудники Goldman Sachs в начале 2021 года подсчитали, что в среднем они работали по 95 часов в неделю. Кроме того, постоянный стресс навредил их психическому и физическому здоровью. В ответ на обвинения компания пообещала нанять дополнительных работников и более строго следить за переработками.

В своем решении увеличить зарплаты на стартовых позициях Goldman Sachs не был первым – ранее это сделали крупные банки JPMorgan Chase & Co, Citigroup и Morgan Stanley. Однако Goldman Sachs превзошел всех конкурентов в сумме денежного вознаграждения для начинающих специалистов.

Инвестиционный банк отметил, что за второй квартал 2021 года заключил рекордное количество сделок. Исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон во время встречи с аналитиками заявил, что пока банк процветает, он будет платить своим сотрудникам лучшие зарплаты.