Крупнейший немецкий банк отдаст миллионы евро виноделам

Немецкий банк Deutsche Bank выплатит одному из крупнейших в мире производителей вина J.Garcia Carrion (JGC) более 10 миллионов евро в качестве компенсации за навязывание финансовых услуг, непонятных сотрудникам компании, пишет Financial Times.

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Банк провел внутреннее расследование, поводом для него стали жалобы от нескольких клиентов. Они говорили, что сотрудники финансовой организации навязывали им сложные финансовые инструменты, связанные с иностранной валютой. По закону ЕС клиентов обязаны уберегать от сделок, которые им непонятны, из-за чего те не могут оценить степень риска.

В результате были уволены глава подразделения по ликвидации активов Deutsche Bank, соруководитель отдела по мировым валютным рынкам, а также два трейдера. Именно они занимались проблемными операциями. JGC выдвинул аналогичные претензии к Goldman Sachs и BNP Paribas.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам. Без прохождения специальных тестов инвесторы не смогут покупать продвинутые финансовые инструменты. Под запрет попадают структурные облигации и внебиржевые производные финансовых инструментов. Тестирование начнется в стране с 1 октября этого года. Некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.