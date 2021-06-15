Немецкий банк крупно заработал на спасавшей евреев от холокоста компании

Крупнейший немецкий банк, Deutsche Bank, крупно заработал на израильской транспортной компании Zim Integrated Shipping Services, во время Второй мировой войны спасавшей евреев от холокоста, пишет Bloomberg.

Начиная с 2016 года трейдер Deutsche Bank Марк Шпен осуществлял несколько сделок с бумагами Zim. Он покупал акции и облигации компании, а также выкупал у банков выданные ей кредиты по сниженной цене. На протяжении большей части этого времени перевозчик испытывал проблемы, и его бумаги не показывали желаемого роста, в то время как немногие инвесторы предпочитали открывать по ним короткие позиции (продавать взятые в долг у брокера бумаги с целью выкупить их в дальнейшем дешевле), играя на понижение.

Zim занимается в основном контейнерными перевозками, спрос на которые резко вырос в США и Европе во второй половине прошлого года на фоне дефицита контейнеров у китайских транспортных компаний. Это привело к росту стоимости акций и облигаций. Дополнительным драйвером стал недавний выход Zim на американскую биржу NASDAQ.

На данный момент потенциальная совокупная прибыль Deutsche Bank от операций Шпена оценивается примерно в миллиард долларов.

Во время Второй мировой войны Zim получила известность благодаря тому, что перевозила еврейских иммигрантов из Германии в разные страны, включая США, спасая их от холокоста.