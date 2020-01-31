У главной экономики Европы начались проблемы с деньгами

В Германии местные банки начали испытывать проблемы с наличными деньгами. Их оказалось негде держать, так как хранилища в главной экономике Европы переполнились, пишет Bloomberg.

В декабре запасы наличности в немецких банках достигли рекордных 43,4 миллиарда евро. Это в три раза больше, чем было в мае 2014 года, когда Европейский центробанк (ЕЦБ) опустил ставку по депозитам ниже нуля.

С того момента политика ЕЦБ не изменилась. Более того, в сентябре прошлого года ставка опустилась до минус 0,5 процента. Это означало, что банкам приходится платить за собственные депозиты в ЕЦБ. Многие финансовые организации посчитали, что держать наличные, даже с учетом затрат на хранилище и логистические проблемы, выгоднее.

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Однако такое решение столкнулось с физическими проблемами. Так, владелец хранилищ в Мюнхене рассказал, что получил запрос от нескольких банков на хранение наличных, но вынужден был отказать всем, так места больше не осталось. Эксперты ожидают, что ситуация приведет к строительству новых хранилищ уже в ближайшее время.

В материале отмечается, что проблема касается всех европейских банков, но в Германии ситуация особенно острая. Это связано со спецификой немецкого общества, которое остается консервативным по отношению к конфиденциальности персональных данных и расчетам наличными. Кроме того, уровень сбережений граждан Германии в два раза больше по отношению к доходам, чем в других странах. Это означает, что банковская система вынуждена нести больше расходов.

В сентябре прошлого года в Deutsche Bank предупредили, что политика отрицательных ставок приведет к краху всей банковской системы в Европе. В 2019-м эксперты указывали, что с 2014 года из-за отрицательных ставок банки в Европе потеряли 23 миллиарда евро.

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