Крупнейшему банку Германии предложили уйти из России

Руководители Deutsche Bank AG хотят расширять свою деятельность в России. Однако внешние наблюдатели, назначенные Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк, призывают банк уйти из России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее регуляторы установили, что в период с 2011 по 2015 год крупнейший банк Германии участвовал в незаконных сделках, с помощью которых из России было выведено около 10 миллиардов долларов. Наблюдатели уверены, что Deutsche Bank за эти годы сделал недостаточно для того, чтобы устранить недостатки в своей работе с российскими клиентами.

По словам источников издания, регуляторы предложили Deutsche Bank, в том числе не предоставлять услуги россиянам за пределами страны. Банк от комментариев отказался.

Ранее бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов дал показания о коррупции в Deutsche Bank. Финансовую организацию поймали на совершении «зеркальных сделок» в пользу российских клиентов. Последние с помощью формально легальных операций обходили ограничения по контролю за капиталом и проверку законности источников средств.