Связанный с Трампом банк оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который ранее заподозрили в кредитовании компаний президента США Дональда Трампа, за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, финансовое учреждение оштрафовали на 583 тысяч долларов. В сообщении указывается, что 30 июля 2015 года OFAC внесло в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Спустя неделю «дочка» Deutsche Bank провела платеж в 29 миллионов долларов, в котором, по мнению OFAC, сохранялся экономический интерес IPP.

Другой эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 в интересах инвестиционного банка «Крайинвестбанк», который попал под санкции из-за работы в Крыму. За это нарушение немецкая компания заплатит штраф 425,6 тысячи долларов.

Как указывает ведомство, в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), благодаря чему удалось обойти так называемый барьер, установленный Минфином США для транзакций в долларах.

В январе стало известно, что DBTCA активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год).