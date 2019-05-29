Иностранные банки начали бойкотировать россиян

Зарубежные банки стали гораздо тщательнее относиться к проверке клиентов из России, многие считают их ненадежными и боятся последствий антироссийских санкций. Об этом рассказал в интервью The Bell бывший глава российского филиала инвестиционного банка Morgan Stanley Райр Саркисян.

«Сейчас новый клиент должен предоставить колоссальный объем информации, процесс проверок очень забюрократизирован. Как следствие, входные пороги в крупные банки выросли на порядок. Потому что иначе весь этот комплаенс [внутренний контроль риска привлечения компании к ответственности] просто невыгоден», — отметил Саркисян.

По его словам, крупнейшие иностранные банки сокращают долю российских клиентов и их денег на своих балансах. «Я с уверенностью могу сказать, что клиентская база банков, которые управляют деньгами крупных клиентов, уменьшается. Уменьшается и объем денег под управлением, и значимость российских клиентов», — сказал бывший банкир.

Оказавшиеся ненужными западным банкам российские клиенты идут к их азиатским конкурентам: в Китай, Сингапур. Но и это, по словам Саркисяна, временное явление, поскольку «Азия точно так же боится санкций».

В целом, по мнению экс-главы российского подразделения Morgan Stanley, европейские и американские инвестбанки потеряли интерес к бизнесу в России: «После кризиса 2008 года Россия резко стала маргинальным рынком, бизнес съежился. Все три канала, через которые банки привлекали капитал, — IPO [выход на биржу], долг и сделки M&A [слияние и поглощение] — стали пересыхать. Потом начались санкции, и инвестбанкам стало окончательно нечего делать. Приватизация с их участием потеряла смысл: из-за санкций стал возникать вопрос: хорошо, мы приведем эти деньги государству, а мы знаем, как оно будет их использовать?»

Расходы банков на комплаенс выросли в последние годы настолько, что им «стало проще не связываться с российскими активами», считает Саркисян. «Страновой риск стал не просто высоким, а запретительным», — подытоживает он.

В начале мая Morgan Stanley объявил о полном уходе из России, который состоится в январе 2020 года. Банк планирует подать в ЦБ заявление о прекращении деятельности и одновременно отказаться от брокерской и депозитарной лицензий. Прежде руководство банка говорило о сворачивании отдельных подразделений, в частности, по торговле ценными бумагами и валютами, но заверяло, что сохранит в России консалтинговый бизнес.

Саркисян руководил российским подразделением Morgan Stanley на протяжении 14 лет с момента его открытия в 1994 году.

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