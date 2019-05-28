Россия обернула санкции в свою пользу

Россия сумела удачно разместить свой государственный долг благодаря ажиотажу со стороны иностранных инвесторов, подогреваемому перспективами возможных санкций против Москвы, пишет Bloomberg.

Издание приводит слова главы Департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константина Вышковского. Он отмечает, что спрос на российские облигации со стороны нерезидентов уже позволил ведомству разместить половину запланированного на год объема и теперь продавать бумаги с пониженной ставкой по отношению к рынку.

По мнению Вышковского, крупные западные инвесторы (такие как государственный пенсионный фонд Калифорнии или крупнейшая в мире инвестиционная компания Blackrock) служат своеобразной защитой Москвы от усиления санкций.

«Наша интеграция в мировую финансовую систему влияет на вероятность того, что иностранные правительства введут новые санкции против России», — отмечает чиновник.

По этой причине, отмечает издание, Россия может разместить уже второй за год выпуск еврооблигаций (номинированных в иностранной валюте), и это не будет означать, что страна нуждается в иностранной валюте.

При этом, по мнению опрошенных экономистов, Минфин научен горьким опытом предыдущих санкций и не может быть уверен в светлом будущем в ситуации конфронтации с США — крупнейшей экономикой мира. Так, в прошлом году после введения новых ограничений из российского госдолга, номинированного в рублях, было выведено около 10 миллиардов долларов.

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