США пообещали давить на Россию

Минфин США считает успешной политику санкций в отношении России. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин, передает ТАСС.

По его словам, ограничительные меры — важный инструмент, и в случае с Москвой он был применен крайне эффективно. «Мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», — сказал министр на слушаниях в одном из подкомитетов палаты представителей Конгресса.

Мнучин добавил, что Вашингтон может вводить санкции против российских металлургических и горнодобывающих предприятий в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Он добавил, что такие меры пока не принимались, но Минфин рассмотрит запрос конгрессменов, предложивших наложить ограничения на компании по добыче калийных солей.

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Ранее сообщалось, что в Конгрессе США потеряли интерес к санкциям в отношении России. Как заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, в последнее время у законодателей наблюдается усталость от этой темы.

3 апреля на рассмотрение был внесен законопроект о новых антироссийских санкциях в случае вмешательства в выборы в США (DETER). До этого Конгресс опубликовал проект закона о введении новых ограничительных мер в отношении России (DASKA), который, в частности, накладывает запрет на операции с российским госдолгом.

В феврале в МИД России указывали, что не воспринимают всерьез новые американские санкции.

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